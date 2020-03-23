23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 salgınının başladığı Çin'de vaka sayısı neredeyse dururken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde ölüm ve vaka sayılarındaki artış hızı, hem sosyal hem de ekonomiye etkileri bakımından endişelere neden oluyor.
Salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.
Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi 101-103 bandında dalgalı hareket etmesinin ardından haftayı 102,4 seviyesinden tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık bazda yüzde 21 değer kaybederek endişelerin ne kadar derinleştiğine işaret etti. Petrol fiyatları, yeni haftaya da yaklaşık yüzde 4 düşüşle başladı.
Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 4,55, S&P 500 endeksi yüzde 4,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti. Endekslerin vadeli işlem sözleşmeleri, yeni haftaya da sert düşüşle başladı ve şu dakikalarda yaklaşık yüzde 5 düşüş kaydetti.
Avrupa'da ise cuma günü, ABD piyasalarındaki satıcılı seyir güçlenmeden kapanan borsalar günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,01 değer kazandı.
Küresel piyasaları etkisi altına alan negatif seyir Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya borsasının pozitif ayrıştığı günde kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2 yükseldi.
Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti. Cuma günü 6,5658'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5630 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise PMI'ların öne çıktığını bildirdi.
Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi
15.30 ABD, mart ayı Chicago ulusal aktivite endeksi
18.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi
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