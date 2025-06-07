Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi

"EN KOLAY PROSEDÜR SAKIZ ADASI'NA AİT"

Akagün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konsolosluktan vize alırken, evrak prosedürü daha uzun sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar kapıda vizeyi tercih ediyor. Ayrıca her adanın evrak prosedürü farklılık gösteriyor. Ancak en kolay prosedür Sakız Adası'na ait. Bu nedenle Sakız Adası'na daha çok yoğunluk var. Sakız Adası için pasaport fotokopisi, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, feribot bileti yeterli. Bu evrakları 1 hafta öncesinden teslim edildiğinde tamamlanmış oluyor. Toplam maliyeti ise yaklaşık 130-140 euro arasında tutuyor."