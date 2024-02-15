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        Haberler Televizyon Kül Masalı dizisi konusu ne, hikayesi gerçek mi? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler?

        Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? TRT 1 Kül Masalı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

        TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kül Masalı dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Kül Masalı dizisi; Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın Özge Günay ile aralarındaki aşkı ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin gizemli hikayesini konu alıyor. Dizi severler için Kül Masalı dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:53
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        • 1

          Yapımcılığını Cemil Cengiz'in üstlendiği Kül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu oturuyor. 15 Şubat'ta ilk bölümüyle yayınlanacak dizinin hikayesini Nesrin Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme alıyor. Peki, Kül Masalı oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, detaylar...

        • 2

          KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU

          Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar.

        • 3

          Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

        • 4

          KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

          Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala, Gizem Güneş, Berfu Öngören, Handan Yıldırım, İlker Sami Kılıç, Kahraman Sivri ve Güner Özkul gibi oyuncular da rol alıyor.

        • 5

          KÜL MASALI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

          Kül Masalı dizisinin uyarlama ya da gerçek hikaye olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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        Yengeç
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        Aslan
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        Başak
        Terazi
        Terazi
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