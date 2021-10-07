Sam Bankman-Fried

Serveti: 22.5 milyar dolar

29 yaşındaki Sam Bankman-Fried'ın kurucusu olduğu kripto para platformu FTX 900 milyon dolar yatırım aldı. 2019'da kurulan FTX günlük 13.8 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak ABD'nin en büyük kripto para platformu oldu