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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu! KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS ortaöğretim sonuç tarihi! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü uygulandı. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri soruldu. Sınavın tamamlanmasının ardından KPSS ortaöğretim sınavında soru cevap anahtarı kısmi olarak ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Sınava katılım gösteren adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:23
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        • 1

          KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın sona ermesinin ardından KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu sorgulama sayfası...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!

          KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulandı.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

          Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

        • 5

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

          2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

          15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının (2024-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Eylül 2024 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 6

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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