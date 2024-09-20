KPSS Ön Lisans taban ve atama puanları 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?
KPSS Ön Lisans taban puanları 2024 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Hangi kurumların kaç puanla alım yaptığı memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar, KPSS ön lisans sınav puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki, KPSS Ön Lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSS Ön Lisans atama puanları hakkında detaylı bilgiler.
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KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ilgili puan türünden kaç aldıklarını öğrendi. Akabinde ise KPSS P93 puan türüyle alım yapan kurumlar ile taban ve atama puanları araştırılmaya başlandı. Peki KPSS Ön Lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, KPSS Ön Lisans atama puanları ve KPSS P93 puan türüyle alım yapılan kurumların listesi…
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KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada ‘’1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’ ifadeleri kullanıldı.
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KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.
Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.
Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.
Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
Yapılan alımlarda illere ve açılan kadrolara göre alım yapılan en düşük ve en yüksek puanlar farklılık gösteriyor.
ÖSYM son olarak KPSS Ön Lisans seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.
KPSS Ön Lisans sınav puanları sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.
2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.
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KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
Sınavın zorluk kolaylık derecesine göre, alım yapılacak kadroların bölümlerine ve şehirlere göre alım yapılan puanlar değişkenlik göstermektedir.
KPSS Önlisans sınavına katılan adayların KPSS P93 puanı hesaplanmaktadır. KPSS Önlisans puanıyla polislik başvurusu yapmaya hazırlanan adayların sınavdan en az 65 puan almaları gerekmektedir.
KPSS Önlisans puanıyla astsubaylık için başvuru yapacakların ise en düşük 60 puan almaları öngörülüyor.
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KPSS P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P93, önlisans mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hesaplanan bir puan türüdür. Bu puan, özellikle kamu kurumlarına yerleşmek isteyen önlisans mezunlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
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KPSS P93 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?
KPSS P93 puan türüyle belediyelere zabıta memur, kamu kurumlarına şoför, üniversitelere ve kamu kurumlarına normal memur, İşletmen & kontrolör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, hizmetli, kaloriferci, polis, astsubay ve sekreter kadrolarına alım yapılmaktadır.
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