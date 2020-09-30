Kovid-19 sürecinde talebin arttığı bakliyatta stok sıkıntısı yok

Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, AA muhabirine, ucuz, sağlıklı ve saklama koşullarından dolayı bakliyat ürünlerinin Kovid-19 sürecinde ilgi gördüğünü ifade etti.
Besin, lif ve protein değerleri yüksek olan bakliyatta tüketimin bu süreçte arttığını bildiren Özdemir, "Koruması kolay, sağlıklı ve ucuz olduğu için Kovid-19 sürecinde bakliyata doğal olarak talep arttı. Bu sürecin geçmesiyle beraber talebin devam etmesini istiyoruz." dedi.
Özdemir, ürünlerde tedarik sıkıntısı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bütün marketlerde istenilen bakliyat ürünü bulunabiliyor. Raflarda hiçbir eksiklik yok. Türkiye genelinin bazı yerlerinde yaşanan ürün bulamama sıkıntısı kalmadı. Türkiye'deki ve Mersin'deki üreticiler olarak sürecin altından çok rahat ve güzel bir şekilde kalktık. Şu anda stoklarımız çok iyi durumda çünkü hasat dönemindeyiz.''
Kırmızı mercimekte hasadın haziran, nohutta temmuz ve kuru fasulyede de ağustos aylarında başlanıldığını belirten Özdemir, yeni ürünlerin Kovid-19 sürecinde sektörü daha da güçlendirdiğini kaydetti.
- Bakliyatta iç tüketimin yanı sıra ihracat da arttı
İç tüketimdeki talep artışının yanı sıra artan ihracat talebine de yetiştiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Bakliyat ihracatımız, yılın ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 356 bin ton oldu. Değer bazında ise aynı dönemde yüzde 52 artış var. Bu da 252 milyon dolar yapıyor. Yani Kovid-19 sürecinde biz iç tüketimimizi fazlasıyla karşıladığımız gibi ihracatımızı da artırmışız. Bu da güzel bir gelişme."
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