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Çin'de koronavirüsten dün 97 kişi hayatını kaybederken toplam ölümlü vaka sayısı 908'e ulaştı. Ancak Çin hükümetinin bazı yasakları hafifletmesinin ardından bazı çalışanlar ofis ve fabrikaların yolunu tuttu.

UZMAN EKİP GİDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir uzman ekibi bugün Çin'e giderek salgını yerinde inceleyecek. Salgının yeni ay yılı tatiline denk gelmesi ile yetkililer şirketlerden 10 gün daha tatil ilan etmesini talep etmişti. Daha sonra Komünist Parti yetkilileri uçuşları iptal etmiş ek olarak da fabrika ve okulları kapatarak bir nevi tecrit uygulamıştı. Bu kararın ardından neredeyse iki hafta boyunca kalabalık sokaklar yerini hayalet bir şehre bırakmıştı.

TRENLER BOŞ KALDI

Bugün bazı iş yerleri açılacak olmasına rağmen birçok iş yeri kepenk açmayacak ve beyaz yakalı çalışanlar evden çalışmaya devam edecek. Pekin'in en yoğun metro hatlarından birinde trenler boş kalırken seyahat eden az sayıda yolcunun tamamının da maske taktığı gözlemlendi.