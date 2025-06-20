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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 32 - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 32

        Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı. Yıllık bazda konut fiyatlarında reel olarak yüzde 2,3 kayıp yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:26
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.

        Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

        Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.

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