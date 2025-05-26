Konut fiyatlarında yeni dönem: İlk olarak İstanbul'dan başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da, geçtiğimiz günlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ kapsamında Türkiye genelinde ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Merkez sayesinde adil, erişilebilir ve bu anlamda gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşulması hedeflenirken, vatandaşın da yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabileceği ifade edildi.

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Açıklamaya göre parsel sorgu sisteminde olduğu gibi taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz orada edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

Bakan Kurum konuşmasında "Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların da bu anlamda önüne geçmiş olacağız. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak; hem zamandan, hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanımış olacağız" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA ÖNCE İSTANBUL’DA BAŞLATILACAK ‘Değer Bilgi Merkezi’nin ilk uygulamasının 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da başlatılacağını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: "İstanbul, aynı zamanda deprem riskinin maalesef en yüksek olduğu şehir. Bu nedenle; değer haritaları ve üç boyutlu şehir modelimizi, kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz. İlçelerimizde mahallelerimizde ki bu deprem riski yüksek alanları dönüşümü noktasında belediyelerimize de bu veriyi sunmak suretiyle, vatandaşımızla el ele İstanbul’un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık izleyecek ve adımlarımızı buna göre atmış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız aslında başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamını afetlere hazırlıklı hale getirme çalışmalarıdır. İnşallah 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’dan başlamak ve İstanbul’da bu dijital entegrasyonu tamamlamak suretiyle, 2027 yılının ortasına kadar, tüm Türkiye’de aynı dijital altyapıyı hep birlikte hayata geçireceğiz. Hem afete hazırlıkta hem de ekonomide İstanbul’un ve Türkiye’nin gücüne hep birlikte güç katacağız."