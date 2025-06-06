Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.486,56 %0,12
        DOLAR 39,2345 %-0,11
        EURO 44,8290 %-0,28
        GRAM ALTIN 4.239,93 %0,08
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 45,58 %1,16
        BITCOIN 103.820,00 %3,30
        GBP/TRY 53,1771 %-0,24
        EUR/USD 1,1426 %-0,17
        BRENT 65,31 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 6.932,28 %0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konteynerde tüm zamanların rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Konteynerde tüm zamanların rekoru

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak bir milyon 366 bin 430 TEU'ya ulaştı. Böylece bir ayda limanlarımızda elleçlenen en yüksek konteyner miktarına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteynerde tüm zamanların rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı mayıs ayı denizcilik istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak bir milyon 366 bin 430 TEU’ya ulaştı. Böylece bir ayda limanlarımızda elleçlenen en yüksek konteyner miktarına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, ayrıca yılın ilk 5 ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 5 milyon 817 bin 227 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti.

        REKLAM

        Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Bu yılın mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 48 milyon 166 bin 570 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 230 milyon 61 bin 982 tona ulaştı” ifadelerini kullandı.

        "YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 35.8 MİLYON TONA ULAŞTI”

        Mayıs ayında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 13 milyon 612 bin 552 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 22 milyon 210 bin 18 ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları 2024’ün aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 35 milyon 822 bin 570 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

        Bölge liman başkanlıkları bazında ise mayıs ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 825 bin 874 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 413 bin 983 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 250 bin 843 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Uraloğlu, mayıs ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 424 bin 286 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 919 bin 714 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

        Uraloğlu, mayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında 890 bin 637 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40’lık dolu konteynerler olduğunu kaydederek limanlarda 7 milyon 949 bin 551 ton 40’lık dolu konteynerler elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Mayıs ayında portland çimento bir milyon 275 bin 543 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 534 bin 822 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir yük cinsleri takip etti.”

        RUSYA İLK SIRADA

        Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD’ye ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Habertürk Anasayfa