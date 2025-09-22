Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin katılımcılara hem tarihsel bir perspektif hem de güncel sanat okumaları kazandıran yetişkin eğitim programları devam ediyor. Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı program, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 14 Ekim Salı günü yeniden başlıyor.

Sekiz hafta boyunca devam edecek program, resim sanatımızın gelişimini ve yerel sanat mirasımızın çeşitliliğini derinlemesine kavramak isteyen katılımcılara rehberlik edecek. Her Salı 18.30-20.30 saatleri arasında düzenlenecek oturumlarda, Anadolu’daki betimleme geleneklerinin Göbeklitepe’den Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan köklü izi sürülecek; minyatür sanatından tuval resmine geçiş süreci ve bu alandaki öncü isimlerin çalışmaları ele alınacak. Programda ayrıca 1914 Kuşağı’nın yankıları, dönemin kadın ressamlarının katkıları ve d Grubu’nun arayışları değerlendirilecek; 20. yüzyıldan günümüze uzanan bireysel ifade biçimleri ve çağdaş sanattaki yansımaları irdelenecek.

Sekiz haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak. Sertifika programının biletleri Biletix'te satışa çıktı Sertifika Programı Takvimi 14 Ekim 2025, Salı / 18.30-20.30 Ülkemiz Topraklarındaki Betimleme Geleneklerine Bakış: Göbeklitepe'den Zeugma'ya; Bizans'tan Anadolu Selçuklularına ve Osmanlı'ya… 21 Ekim 2025, Salı / 18.30-20.30 Kitap Resminden Tuval Resmine: Osmanlı Minyatür Sanatı ve İlk Tuval Resimleri 28 Ekim 2025, Salı / 18.30-20.30 Başlangıcın Temel Taşları: Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid Bey, Abdülmecid Efendi… 4 Kasım 2025, Salı / 18.30-20.30 Resim Benimsenirken: Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekai Paşa, Şevket Dağ… 11 Kasım 2025, Salı / 18.30-20.30 Gelenek Yerleştirenler: 1914 Kuşağı 18 Kasım 2025, Salı / 18.30-20.30 1914 Kuşağı Yankıları ve Kadın Ressamlar 25 Kasım 2025, Salı / 18.30-20.30 Betimlemede Yeni Açılımlar: d Grubu'ndan 20. Yüzyıl Bireyselliğine ve Günümüze Çeşitlenmeler 2 Aralık 2025, Salı / 18.30-20.30 Özet ve "Türk Resmini İzlemek" Sergi Turu