Köfte Patates Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

4 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yemeklik doğranmış soğan

Köftesi İçin;

400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

5 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet yumurta

Sosu İçin;

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 buçuk su bardağı sıcak su

Köfte Patates Yemeği Yapılışı:

Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı, tepsinin altına yayıyoruz

Daha sonra patatesleri elma dilim şeklinde dilimleyip tepsiye diziyoruz.

Köfte malzemelerinin hepsini bir kaba koyup yoğuruyoruz.

Elimizle yuvarlak şekiller verip, onları da tepsiye diziyoruz

Sos içinde aynı şekilde tüm malzemeleri bir kapta salça eriyene kadar karıştırıyoruz.

Tepsiye tüm malzemenin üzerine gelecek şekilde döküyoruz.

Son olarak zeytinyağını köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdiriyoruz.

150 derece fırında, 40 dakika patatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz

Sıcak sıcak servis ediyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Hazırladığınız köfte harcını buzdolabında 30 dakika bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır.