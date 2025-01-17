Koçtaş'tan Usta Festivali

Koçtaş, 650 bin kullanıcı ve 120 bin onaylı ustaya ulaşmış olan Ustabilir platformu üzerinden ustaların hizmetine sunduğu “Ustabilir Usta Kulübü” platformunun lansmanını ‘’Koçtaş Usta Festivali’’nde gerçekleştirdi.

Ustabilir’de ustalar; Bahçe ve Peyzaj, Isıtma Soğutma ve Havalandırma, Boya ve Badana, Elektrik ve Elektronik, Çatı ve Oluk, Yalıtım ve Mantolama, Su Tesisatı, İnşaat, Çilingir, Kapı, Pencere ve Balkon, Mobilya ve Marangoz, Duvar, Tavan ve Alçı, Yer Döşeme ve Kaplama, Mutfak ve Banyo Tadilat olmak üzere daha pek çok alt kategoride müşterilerine hizmet sağlıyor. 11-12 Ocak tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda 100’e yakın tedarikçi standı yer aldı.

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Festival kapsamında ustalar, duvar boyama tekniklerinden musluk montajına, elektrik tesisatından parke döşemeye kadar birçok farklı konuda bilgi sahibi olurken, ürünleri de incelelediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu “Ülkemizin kalkınmasında ve gelişiminde ustaların ve zanaatkârların büyük bir payı vardır. Onların bilgi birikimi, tecrübesi ve el becerileri, ülkemizin zenginliklerine önemli katkılar sağlamaktadır. Biz de Koçtaş olarak, bu değerli iş ortaklarımıza olan minnet borcumuzu ödemek ve onların önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 11 Ocak (11.01) tarihini “Koçtaş Usta Günü” olarak ilan ederek, bu mesleğin geleceği için de önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu sayede, genç nesillerin de ustalık mesleklerine olan ilgi ve saygısını artırmayı hedefliyoruz. Her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz festivalle, ustaların ve zanaatkârların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunacağız. Bu vesileyle, tüm ustalarımızı ve zanaatkârlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ustabilir uygulamasından da bahseden Şatıroğlu, “Ustabilir uygulamamızın fikri 2016 yılında ortaya çıktı. Müşterilerimiz bize alışverişleri sonrası sık sık usta sorarken ustalarımız da müşterilerimize kendilerini önermemizi istiyordu. Bu noktada bir köprü görevi görmek istedik ilk etapta mağazalarımızda iletişim panoları oluşturduk. Takip eden yıllarda ise uygulamamızı hayata geçirdik. Ustabilir uygulamamız, bugün 650 bin kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Uygulamamızı indiren tüketicilerin 538 bini ise uygulamayı aktif olarak kullandı. Sadece bir dijital platform olmanın ötesinde, ustalarımız ve müşterilerimiz arasında bir köprü görevi gören Ustabilir uygulamamız, 120 bin onaylı ustamız için önemli bir istihdam olanağı yaratırken, müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmete ücretsiz erişim imkânı sağladı. Bugüne kadar sistemde kayıtlı ustalarımız için 101 bin adet müşteri talebi alınmıştır. Geçen seneden bugüne usta sayımız yüzde 28 artarken tüketici sayımızda ise yüzde 32 oranında bir artış söz konusu. Bu da ustalarımızın bize teveccühünü, müşterilerimizin ise Koçtaş’a ve ustalarımıza güvenini gösteriyor” dedi. Şatıroğlu, “Usta Kulübü ile ustalarımıza, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, özel indirimler ve hediyeler, sertifika imkanı gibi birçok avantaj sunuyoruz. Çok yakında hayata geçireceğimiz bir avantaj da Yapı Kredi iş birliğiyle ustalarımıza özel ‘Usta Kart’ olacak. Bu kart ile ustalarımız daha çok taksit ve daha düşük faizlerle alışveriş yapabilecek. Ayrıca, yeni Fibabanka’lı ustalarımıza özel 15.000 TL’ye kadar 3 ay vadede geçerli vade farksız kredi kampanyası da sunuyoruz. Usta Kulübü ile sunacağımız bir diğer avantaj ise yurtdışı iş imkanlarından da faydalanabilmeleri için hem ustalarımıza hem de çocuklarına yönelik indirimli İngilizce kursu olacak” diye konuştu.