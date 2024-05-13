Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı! Koç Metalurji kişi başı kaç lot verdi?
Koç Metalurji A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 125 milyon lotun dağıtıldığı firmanın halka arzına 2 milyonu aşkın yatırımcı katıldı. Halka arz büyüklüğü 2.5 milyar TL olan Koç Metalurji'nin borsadaki ilk işlem tarihi için gözler BİST'e döndü. İşte, Koç Metalurji halka arz sonuçları...
- 1
9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Koç Metalurji ekonomi gündemindeki yerini aldı. Eşit dağıtım yöntemiyle 125 milyon lot dağıtan firma 'KOCMT' kodu ile borsaya girdi. İşte, Koç Metalurji halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
- 2
KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.
- 3
KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Koç Metalurji, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep topladı.
-
- 4
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 2.633. 984 kişi katıldı ve kişi başına düşen lot miktarı 697 TL değerine sahip 34 lot oldu.
- 5
KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BİST'te işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- 6
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 35 Ham madde yatırımı.
Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.
Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.
Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.
-