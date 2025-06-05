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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM'de düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:09
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        KKM'de düşüş devam ediyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 mayıs haftasında 242 milyar 603 milyon lira artarak 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liradan, 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 77 milyar 50 milyon lira artarak 22 trilyon 95 milyar 597 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, 30 mayıs itibarıyla 25 milyar 859 milyon lira artarak 2 trilyon 312 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

        Söz konusu tutarın 575 milyar 645 milyon lirası konut, 61 milyar 573 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 675 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 72 milyar 920 milyon lira artarak 2 trilyon 711 milyar 978 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,6 artarak 2 trilyon 180 milyar 624 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 730 milyar 197 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 450 milyar 428 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 560 milyon lira artışla 407 milyar 376 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 298 milyar 971 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 897 milyar 150 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,61'i oldu.

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