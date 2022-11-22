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Kış lastiği ne zaman takılacak? Bir ilde tarih erkene alındı! Yaz-Kış lastiği takma tarihi

Kış lastiği uygulamasına dikkat! Bir ilde tarih geri alındı

Kış lastiği uygulama tarihi Bolu'da bir ay erkene alındı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zamandan itibaren geçerli olacak? Merak edenler için kış lastiği uygulama tarihini haberimizde derledik. İşte kış lastiği uygulama tarihi...

Giriş: 22.11.2022 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kış lastiği uygulamasına ne zaman geçilecek? Bolu'da kış lastiğine 1 ay önce geçilmesi kararı sonrasında kamuoyunda kış lastiği uygulaması tarihi merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Kış lastiği uygulamasına ne zaman geçilecek? İşte merak edilen tarih...

  • KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 tarihinde başlamaktadır. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona erecektir.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Aralık ile 1 Nisan günleri arasında uygulanan kış lastiği (kar lastiği) zorunluluğuna uymayanlara 846 lira ceza uygulanıyor.

  • KIŞ LASTİĞİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

    Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kış aylarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

    KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

    Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda; ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

    Resmi Gazete'de yer alan kış lastiği zorunluluğuna dair bilgiye göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

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