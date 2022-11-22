KIŞ LASTİĞİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kış aylarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda; ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Resmi Gazete'de yer alan kış lastiği zorunluluğuna dair bilgiye göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.