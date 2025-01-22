İzmir İl Tarım ve Orman M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye d&uuml;ş&uuml;rebilecek gıdalar konusunda denetimlerini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. İl m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında İzmir de 10 et işletmesinin taklit-tağşiş yaptığı tespit edildi. İzmir de taklit-tağşiş yaptığı tespit edilen et işletmelerine 2024 yılında 2 milyon 883 bin 772 TL idari para cezası uygulandı. Kırmızı et &uuml;r&uuml;nlerinde yapılan t&uuml;r tayini analizlerinde en &ccedil;ok kanatlı eti tespit edildi. 2024 yılında ka&ccedil;ak kesimlerde ise 100 kilogram at, 200 kilogram b&uuml;y&uuml;kbaş, 12 kilogram k&uuml;&ccedil;&uuml;kbaş eti tespit edilip imha edildi. Yıl i&ccedil;inde 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu na istinaden yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 30 bin kilogram et ve et &uuml;r&uuml;nleri tespit edilip imhası ger&ccedil;ekleştirildi. 311 T&Uuml;R DENETİMİ İ&Ccedil;İN NUMUNE ALINDI İzmir de kayıtlı ve onaylı 46 binin &uuml;zerindeki gıda işletmelerine 2024 yılında yaklaşık 110 bin denetim ger&ccedil;ekleştiğini ifade eden İzmir İl Tarım ve Orman M&uuml;d&uuml;r&uuml; Mustafa Şahin, Taklit ya da tağşişin tespiti i&ccedil;in bakanlığımızdaki ekipler işletmelere habersiz giderek ya da raflardaki &uuml;r&uuml;nlerden numune alıyor. Etiketteki beyan ile i&ccedil;indeki &uuml;r&uuml;n&uuml;n &ouml;rt&uuml;ş&uuml;p &ouml;rt&uuml;şmediğine bakıyoruz. İzmir de 2024 yılı i&ccedil;inde 311 t&uuml;r denetimi i&ccedil;in numune alındı. 19 tanesi olumsuz &ccedil;ıktı. Olumsuzluğun &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğu kırmızı et i&ccedil;erisinde kanatlı eti tespiti oldu ifadelerini kullandı. ETİKET OKURYAZARLIĞININ OLMASI LAZIM Et ve et &uuml;r&uuml;nleri &ouml;zelinde İzmir de binin &uuml;zerinde kayıtlı işletme olduğunu dile getiren Şahin, 10 işletmede taklit-tağşiş yapıldığının tespit edildiğini s&ouml;yledi. Şahin, Bunların i&ccedil;inde soya ya da kanatlı et tespiti yapıldı. İşletmelere yasal işlemler, idari para cezaları, kamuoyu duyuruları yapıldı. Taklit-tağşiş tespit edilen &uuml;r&uuml;nler piyasadan toplatıldı. Bunların i&ccedil;inde en fazla tespit edilen kırmızı ette kanatlı eti tespiti oldu. En iyi denet&ccedil;i t&uuml;keticinin kendisi. &Uuml;r&uuml;n&uuml;n ne olduğunu, hangi ortamda muhafaza edildiğini, t&uuml;ketim tarihinin gelip gelmediğini kontrol ederek almalarını tavsiye ediyoruz. Her &uuml;r&uuml;n&uuml;n bir değeri var. &Uuml;r&uuml;n var olan değerin &ccedil;ok &ccedil;ok altındaysa t&uuml;ketici tarafından ş&uuml;pheyle karşılanması lazım. Bir ş&uuml;phe s&ouml;z konusuysa ALO 174 &uuml;zerinden ya da bizzat il&ccedil;e tarım m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerine başvurarak denetimleri yaptırabilirler. Sonucu da başvuru sahibine ulaştırılıyor. Bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n bakanlık tarafından onaylı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Etiket okuryazarlığının olması lazım. Ambalajlı bir &uuml;r&uuml;nde bombaj, k&uuml;flenme ya da benzeri bir şey varsa hızlı şekilde m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klere başvurulması gerekiyor a&ccedil;ıklamalarında bulundu. &ldquo;BAKANLIĞA KAYITLI VE ONAYLI İŞLETMELERDEN ALINMIŞ &Uuml;R&Uuml;NLERİN TERCİH EDİN&rdquo; İzmir de faaliyet g&ouml;steren 46 bin işletmede yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara 2024 yılında toplamda 70 milyon TL nin &uuml;zerinde idari para cezası uygulandığını vurgulayan Şahin, Kırmızı et işletmelerine yapılan denetimlerde, faaliyetin dışında işlem yapan ya da eksiklikleri olanlara 3 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı. Cezalar uygulandıktan sonra kamuoyu duyurusu gerektiriyorsa bakanlığa iletiyoruz. Bakanlığımız da bunu t&uuml;m &uuml;lkeyle paylaşıyor dedi. Vatandaşın kırmızı ete rağbet g&ouml;sterdiğini dile getiren Şahin, &Uuml;lke olarak kırmızı eti seviyoruz. &Uuml;r&uuml;n&uuml;n işletmeden &ccedil;ıktıktan sonra da nihai t&uuml;keticiye ulaşmasına kadar olan t&uuml;m periyot bakanlık tarafından denetleniyor ifadelerini kullandı. Vatandaşlara da &ccedil;ağrıda bulunan Şahin son olarak şunları s&ouml;yledi: Vatandaşın bakanlığa kayıtlı ve onaylı işletmelerden alınmış &uuml;r&uuml;nlerin tercih etmesi lazım. Sokakta satılan ambalajsız, paketsiz, izlenebilirliği olmayan &uuml;r&uuml;nlerden uzak durulması gerekiyor. En iyi denet&ccedil;i t&uuml;keticinin kendisi. Ne t&uuml;ketilirse t&uuml;ketilsin tamamının &uuml;zerinde Tarım ve Orman Bakanlığı na kayıtlı ya da onaylı bir işletme olup olmadığının g&ouml;r&uuml;lmesi lazım. İzmir deki kayıtlı ve onaylı işletmeler yılda ikinin &uuml;zerinde denetleniyor. Bu işletmelerden alınan &uuml;r&uuml;nlerin g&ouml;n&uuml;l rahatlığıyla t&uuml;ketilebileceğini belirtmek isterim.