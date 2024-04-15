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        Haberler Gündem Kırıkkale'de oy kavgası: Muhtar adayı, AK Parti ilçe başkanını vurdu

        Kırıkkale'de oy kavgası: Muhtar adayı, AK Parti ilçe başkanını vurdu

        Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, yerel seçimlerde oy verme anlaşmazlığından çıkan kavgada muhtar adayı ve akrabası Ş.İ. tarafından tüfekle vurularak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 05:04 Güncelleme: 15.04.2024 - 05:05
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        Oy kavgası: Muhtar adayı, AK Parti ilçe başkanını vurdu
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        Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından saçmalarla yaralanan Irmak hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak’a tüfekle ateş açtı.

        DHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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