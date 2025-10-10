Kayserispor teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Karadağlı Radomir Djalovic ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörünü de yabancı isimden yana kullandı.
Sarı-kırmızılılar, Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
2 yıllık teknik direktörlük kariyeri bulunan 43 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'da görev yapmıştı. Sezon başında Maribor'un başına geçen Djalovic, yaklaşık 15 gün görevde kalabilmişti.
Sarı-kırmızılılar Gisdol yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti.