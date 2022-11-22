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Kaynar su dolu tencereye düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde oynarken kaynar su dolu tencereye düşen 4 yaşındaki Asrin G., yaralandı. Minik çocuk yanık ünitesinde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 22.11.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kaynar su dolu tencereye düştü! - Günün haberleri
Kaynar su dolu tencereye düştü!
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DHA

Bursa'da olay, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki Asrin G., evde oynarken dengesini kaybedip, mutfakta yerdeki su dolu tencerenin içine düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre vücudunda yanıklar oluşan Asrin G., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI

Asrin G. buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilip, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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