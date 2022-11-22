Kaynar su dolu tencereye düştü!

Bursa'da olay, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki Asrin G., evde oynarken dengesini kaybedip, mutfakta yerdeki su dolu tencerenin içine düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre vücudunda yanıklar oluşan Asrin G., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI
Asrin G. buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilip, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.