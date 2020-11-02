Kayısı diyarı Malatya'nın Darende ilçesinde alternatif olarak deneme amaçlı dikilen bademden yaklaşık 50 ton ürün alınması bekleniyor.
Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 1,5 milyonunun bulunduğu ve ürün yelpazesinin her geçen yıl genişlediği Darende ilçesinde badem üretimi de yaygınlaşıyor.
Yatırımlarla 190 bin dekar alandaki kayısı bahçeleri ve zirai arazilerin sulandığı ilçede, pancar, buğday, arpa, patates, sebze, mısır, kavun en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken, çiftçiler verimi yüksek badem ağacı da dikmeye başladı.
İlçede alternatif ürün olarak yetiştirilen, kilogramı 20 liradan satılan çerezlik bademin son 10 yılda dikilen meyve fidanı 100 bini geçti.
Yaklaşık 150 bin kök badem ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 50 ton rekolte beklenirken, ilçe gelecekte badem üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.
- "İşçiliği az, geliri çok iyi"
Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, AA muhabirine, kayısıya alternatif olarak denenen bademe çiftçilerin ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.
Oda olarak üreticileri ürün çeşitliliğine yönlendirdiklerini belirten Karaca, şöyle devam etti:
"Alternatif ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize rakımı yüksek kıraç arazilerde badem meyvesini tavsiye ediyoruz. Bizim bu bölgede yetiştirilen badem kalite olarak en iyisi. Tüccarlar tarafından ilgi oldukça yüksek geliri de çok iyi. Kayısıya oranla fiyatları yüksek, işçiliği az, bakımı kolay ve zirai don riski olmadığı için şu an üreticiler tarafından tercih edilerek hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor."
- Kayısı bahçelerini söktü 15 bin badem dikti
Yeniköy Mahallesi'nde badem üreten İsmail Açık ise 1000 kök kayısı bahçesinden her yıl yaşanan zirai don nedeniyle ekonomik anlamda istediği karşılığı alamadığı için tamamını sökerek yerine 15 bin badem diktiğini, köylülerin işçiliği daha kolay geliri daha yüksek olan badem üretimine geçtiğini anlattı.
Rakımı 1500 metrede yetişen bademin aroma ve renginin gayet iyi olduğunu dile getiren Açık, şunları kaydetti:
"Bu işe ilk başladığımızda herkes burada olmayacağını söyledi. Bizde deneyelim dedik. Bademler yetişince herkes geldi bu sefer akıl danışıp onlar da dikmeye karar verdi. Ben herkese tavsiye ettim. Son iki yıl içerisinde 20-30 bin yeni fidan dikildi toplamda mahallemizde badem fidanı 100 bini buldu. Bu rakamlar her yıl artıyor. Önümüzdeki yıl 40 bin daha dikilecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!