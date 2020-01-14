Kayıp balıkçılardan birinin naaşı bulundu diğeri aranıyor

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle;

10 Ocak’ta Kilyos açıklarında meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp olan balıkçılarımız için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı.

Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.