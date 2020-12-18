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Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime göre yüzde 15,51 azalarak 8 bin 669, kapanan şirket sayısı da yüzde 22,05 gerileyerek 983 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı, 1261 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,02 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,75 artarak 92 bin 841, kapanan şirket sayısı yüzde 11 artışla 12 bin 206 oldu.

KURULAN ŞİRKET VEKOOPERATİF SAYISI KASIMDA 8 BİN 782 OLDU

Türkiye'de kasım ayında 8 bin 782 şirket ve kooperatif kuruldu.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,51, kooperatif sayısı yüzde 28,93 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 22,05, kooperatif sayısı yüzde 95,71 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 düştü.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,13, kooperatif sayısı yüzde 10,78 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,02, kooperatif sayısı yüzde 95,59 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,82 geriledi.

ŞİRKET VEKOOPERATİFLERİN YÜZDE 39.59'U İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,26'sını limited şirket, yüzde 14,44'ünü anonim şirket, yüzde 1,29'unu kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59'u İstanbul'da, yüzde 9,21'i Ankara'da, yüzde 6,23'ü İzmir'de kuruldu. Kasımda Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198'i ticaret, 1351'i imalat ve 968'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1001'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 710'u inşaat, 232'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerden 315'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 118'inin imalat, 111'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 208'inin inşaat, 156'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kasımda 113 kooperatif kuruldu. Bunların 50'si konut yapı, 39'u işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1024 yabancı ortak sermayeli şirketten 483'ü Türkiye, 80'i İran, 42'si Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'inin anonim, 916'sının limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.