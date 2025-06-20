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        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 57'lik artış - Para Haberleri

        Kartlı ödemelerde yüzde 57'lik artış

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:32
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        Kartlı ödemelerde yüzde 57'lik artış
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        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyon oldu. Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 11, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 8 arttı.

        Mayısta toplam kart sayısı ise 450,3 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu.

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 698 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 275,7 milyar lirası banka kartları, 19,4 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 58, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 azaldı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,79 milyara yükseldi.

        Ödemelerin 1 milyar 21,8 milyon adedi kredi kartları, 692,5 milyon adedi banka kartları, 77,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 34 azaldı.

        İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 617 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 249,1 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 14'ünü oluşturdu.

        Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 milyar 201,3 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 69 artarak 639,5 milyar lira oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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