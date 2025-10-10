Kargı'daki su kaynaklarından numune alındı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Tebliği kapsamında Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nde çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici koordinesindeki teknik ekip, Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden numune aldı.

Belirlenen istasyon noktalarından alınan numuneler, nitrat kirliliğinin izlenmesi, tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarda analiz edilecek.

Yürütülen çalışmalarla tarımsal üretim süreçlerinde toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal dengeye zarar vermeden verimli üretim yapılması hedefleniyor.

Uygulamanın aynı zamanda "İyi Tarım Uygulamaları" çerçevesinde çevreye duyarlı üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlaması planlanıyor.