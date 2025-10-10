Habertürk
    Takipde Kalın!
        Kargı'daki su kaynaklarından numune alındı | Son dakika haberleri

        Kargı'daki su kaynaklarından nitrat kirliliğini önlemek için numune alındı

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Tebliği kapsamında Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden numune alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:45
        Kargı'daki su kaynaklarından numune alındı
        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Tebliği kapsamında Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nde çalışma başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici koordinesindeki teknik ekip, Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden numune aldı.

        Belirlenen istasyon noktalarından alınan numuneler, nitrat kirliliğinin izlenmesi, tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarda analiz edilecek.

        Yürütülen çalışmalarla tarımsal üretim süreçlerinde toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal dengeye zarar vermeden verimli üretim yapılması hedefleniyor.

        Uygulamanın aynı zamanda "İyi Tarım Uygulamaları" çerçevesinde çevreye duyarlı üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlaması planlanıyor.

        #Çorum Haberleri
        #kızılırmak nehri
        #boyabat baraj gölü
        #nitrat kirliliği
