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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Kapadokya Teknopark 2024'te 1,2 milyon dolarlık ihracat yaptı - Teknoloji Haberleri

        Kapadokya Teknopark 2024'te 1,2 milyon dolarlık ihracat yaptı

        Nevşehir'de, 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Teknopark'ta farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, 2024'te 1 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:44
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        Teknopark'tan 1,2 milyon dolar ihracat
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesinde 7 bin metrekare kapalı alanda kurulu Kapadokya Teknopark'ta yazılımdan bilişime, savunma sanayisinden biyoteknolojiye çeşitli alanlarda çalışma yürüten firmalar katma değerli üretim gerçekleştiriyor.

        Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, girişimcilere verilen desteklerle kent ekonomisine sundukları katkının artmaya devam edeceğini söyledi.

        Teknoparkların AR-GE teşvikleri dolayısıyla projeleri olan girişimci ve firmaların tercih ettiği merkezler haline geldiğini vurgulayan Yazlık, özellikle geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen verilerin geçmiş yılları geride bıraktığını dile getirdi.

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        TEKNOPARKTAKİ FİRMALARDA 177 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

        Bölgede lisans ve teknik lise mezunu nitelikli personele vergi teşvikleri sunulduğuna dikkati çeken Yazlık, şöyle konuştu:

        "7 bin metrekarelik kapalı alanda girişimcilere teknoloji tabanlı altyapı hizmetleri sunuyoruz. Teknoparktaki 45 firmanın 13'ü NEVÜ akademisyenlerince kurulan şirketlerdir. Misyon olarak bölgede fiili faaliyetlerin gerçekleşmesini önemsiyoruz. Kapadokya Teknopark'ta son 5 yılda yaklaşık 300 milyon liralık gelir elde edilmiş durumda. Bu gelirin yarısı 2024'te elde edildi. Bölgedeki firmaların kapasite gelişimleri üst seviyeye ulaşmış durumda. 2025 yılında daha ileri gideceğine inanıyoruz. İhracat rakamlarında da artış söz konusu. Geçen yıl 1 milyon 250 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracat 1,5 milyon dolar oldu. Teknopark nitelikli personel için çekim merkezi haline geldi. Bölgede resmi olarak çalışan 177 kişi bulunuyor. Bu şehirde yetişmiş nitelikli insanların şehirde kalmasını teşvik etmesi açısından değerli."

        Kapadokya Teknopark alanının genişletilmesi amacıyla girişimlere başladıklarını belirten Yazlık, sıcak hava balonu, pomza (volkanik bir kayaç türü) ve tohumculuk faaliyeti yürüten firmaları bir araya getirecek küme çalışmalarını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

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        Yazlık, fikri olan ve projesini hayata geçirmek isteyen her yaştan girişimcilere kapılarının açık olduğunu, kentin bu yöndeki potansiyelini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

        GİRİŞİMCİLER TEKNOPARKIN İMKANLARINDAN MEMNUN

        Kapadokya Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimcilerden Yunus Emre Ata da yazılım konusuna ilgi duyduğunu, gerekli eğitimleri aldıktan sonra teknopark çatısı altında kendi firmasını kurduğunu ifade etti.

        Bu şekilde iş hayatına atıldığını aktaran Ata, "Projemle başvurup girişimcilik ve yazılım üzerine eğitim aldım. Soru işaretlerimde montörlerim ve teknopark yönetiminden destek alıyorum." diye konuştu.

        İsabella Atik ise Kapadokya Teknopark'ta sunulan imkanlarla bazı hastalıklara karşı tanı kitleri geliştirme yönünde çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında destek alarak faaliyet yürütüyoruz. Kapadokya Teknopark'ta projeleri geliştirirken, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteklerinden de kolaylıkla yararlanıyoruz." dedi.

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