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        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

        Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş sürerken, "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir?" sorusu gündeme geldi. Müslüman dünyasında ayrı ve özel bir yeri olan bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen kişiler için Kadir Gecesi namazı kılınış anlatımını haberimizde derledik. İşte Ramazan Bayramı müjdecisi olan Kadir Gecesi'nda kılınacak namaz hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:31
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        • 1

          Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesinde kılınacak namaz için araştırmalar sürüyor. Yapılacak ibadetler ile günahların affedileceği Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmek, tövbe etmek oldukça önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...

        • 2

          KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

          Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

        • 3

          KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

          Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

          1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

          2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

          3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

          4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

        • 4

          KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

          Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin ardından kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar, imsak kesilinceye kadar da devam etmektedir. Ayrıca Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılmayan kişiler sahurda da kılabilmektedir.

        • 5

          KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

          100 La ilaheillallah

          100 Elhamdülillah

          100 Allahü Ekber

          100 Sübhanallah

          100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

        • 6

          100 "Elem neşrah leke sadrak"

          100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

          100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

          100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

          100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

          100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

        • 7

          Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

          La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

          Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

          Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

        • 8

          KADİR GECESİ İBADETLERİ

          Bol bol zikir çekilmeli.

          Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

          Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

          Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

          Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

          Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

          Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

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