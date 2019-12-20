"Yüzde 2'lik maliyetle değer artıyor"

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Ailelerin konut tercihlerinde kadınların tercihlerinin ön plana çıktığını söyleyen Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Evlerde kadının en çok önem verdiği konular renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık. Erkekler ise istekleri konusunda çok netler. Genelde görmek istedikleri şeyler, dokunmatik ve kumandalı teknolojiler, gardırop içi aydınlatmalar, çorap ve kravat düzenleyici aksesuarlar” dedi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren; mutfak, banyo, mobilya, kapı üreticileri ile konut ve kamu projelerinin ana tedarikçisi olarak anılan şirket, son olarak geliştirdiği Häfele Concept ile evleri dönüştürmeyi ve daha işlevsel bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor.

Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Evleri küçük dokunuşlarla, akıllı, kullanışlı ve şık hale getiriyoruz. Aslında baktığınızda hayatın içinde küçük gözüken ancak, can sıkan sorunları pratik bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Banyo aynalarının buğu yapmasını önleyen çözümlerle konforu bir standart haline getiriyoruz. Mobilyalara entegre ettiğimiz aydınlatma ve ses çözümleriyle hem ihtiyaç gideriyor hem de mekâna şıklık katıyoruz. Aydınlatmayı ve ses sistemlerini mobilyanın dördüncü boyutu olarak görüyoruz. Bir kumanda sayesinde mutfak mobilyalarındaki aydınlatmayı farklı senaryolar şeklinde tasarlayabiliyoruz. Kullanıcı yemek yaptığı zaman beyaz ve güçlü ışıkla, yemek yediği zaman daha gün ışığı tonlarda orta güçte bir ışıkla ve dinlendiği zaman mum ışığına benzer sarı ışıkla farklı senaryolar oluşturup bir tuşla bunlar arasında seçim yapabiliyor. Dar bir alana 50 çift ayakkabı sığdırırken, dönebilmesi sayesinde aradığınız ayakkabıyı kolayca bulmanızı sağlayan aksesuarlar geliştirdik. Bugün artık ev almak isteyenler fayansın veya mermerin kalitesine bakmaktansa evin hayatlarını kolaylaştıracak donanımlara sahip olmasını istiyorlar. Biz de son kullanıcıya devrimsel ve hayata değen çözümlerle gidiyoruz” dedi

Uytun, "Türkiye’de konut sektörünün hızlı dönüşümü içinde satış argümanları da tamamıyla değişiyor. 2 yıllık bir Ar-Ge süreci sonrasında Türkiye’de geliştirilen Häfele Concept, konutun satış fiyatı üzerinden yüzde 2’lik ek bir yatırım maliyetiyle modern ve pratik yaşam alanları yaratırken, projeyle yenilenen evlerin değeri artıyor. Evin satış fiyatına oranla bir dairede bizim çözümlerimizin maliyeti 7 bin liradan başlıyor" dedi

Geçtiğimiz yıllarda Häfele ağı içinde aralarında Gürcistan, KKTC, Irak ve Suriye’nin bulunduğu 6 ülkenin Türkiye’ye bağlandığını söyleyen Uytun, "Türkiye’de geliştirdiğimiz Häfele Concept de uluslararası alanda Hälefe Türkiye’nin yıldızını parlattı. Biz mobilya satmıyoruz ama mobilyanın detayını tasarlıyoruz." dedi