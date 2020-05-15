WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planan Bastad, Lozan, Bükreş ve Jurmala turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ağustos ayına kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.