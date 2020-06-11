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Amsterdam merkezli yemek sipariş şirketi Just Eat Takeaway.com, ABD'li rakibi Grubhub'ı 7.3 milyar dolara satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

Anlaşma gerçekleştiğinde Çin dışında yer alan en büyük yemek siparişi firması ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yıl Just Eat Takeaway 1.7 milyar dolari Grubhub ise 1.3 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Takeaway.com ocak ayında da Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın amıştı.

Grubhub satın almasının ardından şirketin merkezi Hollanda'da olmaya devam edecek. Bu satın alma aynı anda Uber Eats markasıyla sektörde faaliyet gösteren Uber'e bir darbe oldu. Uber, Just Eat Takeaway'den önce Grubhub'ı satın almak üzere teklifte bulunmuştu.

2007 YILINDAN BU YANA TANIŞIYORLAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Grubhub CEO'su Matt Maloney Uber'in teklifinin Just Eat Takeaway'i harekete geçirdiğine dikkat çekti. Maloney "Just Eat Takeaway.com'un teklif ettiği fiyat kolay bir karar vermemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Grubhub Kurucusu Maloney'nin Uber yerine Just Eat Takeaway bünyesine katılmasında etkili midir bilinmez ancak Just Eat Takeaway'in milyarder kurucu ve CEO'su Jitse Groan ile 2007 yılında bu yana devam eden bir tanışıklıkları olduğu biliniyor.

KORONAVİRÜS SİPARİŞLERİ ARTIRDI

Diğer bir deyişle Just Eat Takeaway sadece Grubhub'da bir değer gördüğü için değil rekabette bir veya birkaç adım öne geçmek için bu satın almaya karar verdi.

Just Eat Takeaway'in 2019 sonu itibarıyla 48 milyon, Grubhub'ın ise 23 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

2020 yılında ise koronavirüs, iki şirketin de işlerinin fazlasıyla açılmasına yardımcı oldu. .Grubhub nisan ve mayıs aylarında platformu üzerinden verilen siparişlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış yaşandığını açıkladı. Aynı dönemde Just Eat Takeaway'in siparişlerinde ise yüzde 41 artış kaydedildi.

Just Eat Takeaway.com Avrupa'nın yanında Avustralya, İsrail, Yeni Zelanda, Kanada Meksika ve Brezilya'da faaliyet gösteriyor. 4000 ABD şehrinde faaliyet gösteren Grubhub ise online yemek siparişinde ABD pazarının yüzde 30'unu elinde tutuyor.

Uber Eats ise yüzde 20 pazar payına sahip. Yani Uber Grubhub'ı satın alabilseydi ABD'nin en büyük online yemek sipariş firması olacaktı. Ancak an itibarıyla bu uzak bir hayal gibi duruyor.