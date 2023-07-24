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        Haberler Dünyadan Jane Birkin son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Jane Birkin'e veda

        16 Temmuz'da hayatını kaybeden İngiliz müzisyen ve oyuncu Jane Birkin, Fransa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 15:04
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          Şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayata veda etmişti. Birkin'in cansız bedeninin Fransa'nın başkenti Paris’teki evinde bakıcısı tarafından bulunmuştu.

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          Jane Birkin, bugün Fransa'da son yolculuğuna uğurlandı. Paris'te gerçekleşen cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron’un eşi First Lady Brigitte Macron'un yanı sıra oyuncular Catherine Deneuve ve Vanessa Paradis gibi isimler de katıldı.

        • 3

          Hayranları, Jane Birkin için tören düzenlenen kilisenin önünde toplandı. Saint-Roch Kilisesi'ndeki cenaze törenine katılanlar, "Sonsuza kadar Jane" ve "Teşekkürler Jane Birkin" yazılı pankartlar taşıdı.

        • 4

          SON GECESİNİ YALNIZ GEÇİRMEK İSTEMİŞ

          Fransız basınına göre; kanserle mücadele eden ve iki yıldır yardımcılarıyla yaşayan Birkin'in normal yaşantısına dönmek istediği için geceyi yalnız başına geçirme kararı aldığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun, iki yılın ardından ilk kez cumartesi gecesi evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

          Birkin'in ailesi, "Jane Birkin, 16 yıl hastalıkla sert bir savaşa giriştikten sonra yaşamını yitirdi. 2021'in Eylül ayında yaşanan beyin kanaması sonrasında sabah akşam yanında ailesi ve harika bakıcılar vardı. Birkaç gün önce tekrar yürümeye başlamıştı ve konserlerini organize etmek için çok hevesliydi. Onun yalnız kalacağı tek gece onun son gecesi oldu. Buna o kadar verdi" demişti.

        • 5

          JANE BIRKIN HAKKINDA

          Jane Mallory Birkin OBE, 14 Aralık 1946 Londra'da dünyaya geldi.

          1966'da çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği "Je t'aime... moi non plus" ('I love you... me neither') şarkısı ile tanındı.

          1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan "Je t'aime... moi non plus" filmindeki rolü ile 'En İyi Oyuncu' dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

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          Jane Birkin, iki Agatha Christie filmi olan 'Death on the Nile' ve 'Evil Under the Sun' filmlerinde rol aldı ve 'Baby Alone in Babylone', 'Amours des Feintes', 'Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

          1992'de 'Victoires de la Musique' ödüllerinde 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü kazandı.

          Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı.

          Bosna Hersek, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.

        • 7

          Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundular. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden kızı ünlü oyuncu Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.

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