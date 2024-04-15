İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletten savrulan ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarptığı 2 kişiden biri öldü.

AA'nın haberine göre; Kadir A'nın (40) kullandığı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde Büşra K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Kadir A. ile yanındaki Hayrettin Ü, karşı yönden gelen Selin Ç'nin kullandığı otomobilin altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kadir A, Hayrettin Ü. ve Büşra K. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Hayrettin Ü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALI Hayati tehlikesi bulunan Kadir A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Büşra K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.