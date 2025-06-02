İTO açıkladı: İstanbul'da mayıs ayı enflasyonu yavaşladı

2025 Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,83 oldu.

2024 Mayıs ayına göre 2025 Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,57 olarak gerçekleşti.

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EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre gıda harcamaları grubunda yüzde 3,24, konut harcamaları grubunda yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,06, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,70, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,12, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,88, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,72, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,01 azalış izlendi. Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

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Mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut harcamaları, eğlence ve kültür harcamaları, ev eşyası harcamaları ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Mayıs ayında en yüksek grup artışı gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda (yüzde 3,24), en yüksek grup azalışı ise eğitim harcamaları grubunda (0,01) izlendi. TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Nisan ayında yüzde 1,46 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Mayıs ayında yüzde 0,69 oranında arttı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,46, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 40,28 oldu. Mayıs 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,85, madenler grubunda yüzde 0,49, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,17 artış; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,16 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi. Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Mayıs ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 artış gerçekleşti.