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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşverenin kamu işçisine ilk zam teklifi belli olacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşverenin kamu işçisine ilk zam teklifi belli olacak

        Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugün yeni bir aşamaya geçilecek. İşveren tarafı işçi sendikalarına ilk teklifini açıklayacak. İşçi sendikaları teklifi beğenmezse eylem takvimi belirleyecek. Sendikalar ilk 6 ay için yüzde 50 zam talep ediyor. Kamu işçileri ile imzalanacak toplu iş sözleşmesi ağustos ayında memurlar için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için de bir gösterge olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 13.06.2025 - 07:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 07:04
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        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
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        Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için 2025 – 2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde dördüncü toplantı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK – İŞ’te eylem takviminin ele alındığı Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısı devam ederken Genel Başkan Ergün Atalay’ı arayarak bugün ilk teklifi TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ Konfederasyonlarına sunacaklarını söyledi. TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Teklif verildikten sonra bakacağız. Bizim teklifimizin karşılığında ne vermişler? Onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. İlk teklif olduğundan dolayı nasıl verileceğini de bilmiyoruz. Teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağını düşünüyorum” dedi.

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        TÜRK – İŞ ilk teklifi aldıktan sonra yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gerekirse eylem takvimi belirleyecek. HAK – İŞ’in de kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra takvim belirlemesi bekleniyor.

        Kamu kurumlarında sözleşme kapsamında 590 bin dolayında işçi çalışıyor. Bunların 330 bini HAK-iş, 260 bini TÜRK – İŞ üyelerinden oluşuyor. İki yıl önce toplu iş sözleşmesi yapılırken işçi sayısı 700 bine ulaşıyordu. 2023 yılı mayıs ayından bu yana, önemli kısmı 2024 yılında olmak üzere 100 binden fazla işçi emekli oldu.

        Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmeleri ocak, şubat ve mart olmak üzere farklı dönemlerde başlıyor. Sözleşmesi ocak ayında başlayan sendikalar bugüne kadar uzlaşma sağlanamadığı için kanun gereği grev kararı almaya başladılar. Grev kararı aldıktan sonraki 60 gün içinde uzlaşma sağlanması halinde greve gidilmesi gerekmeyecek. Ancak, yine kanun gereği sendikaların 60 günlük süre dolmadan önce greve çıkacakları tarihi ilan etmeleri gerekiyor. Bu nedenle greve çıkılmasına gerek kalmaması için en geç temmuz ayı sonuna kadar uzlaşma sağlanmak zorunda.

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        EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 43.737 TL

        2023 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücreti önce 15.000 TL’ye çıkartıldı. Bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 oranında zam yapıldı. Böylece 2023 yılı ocak – haziran dönemindeki en düşük işçi ücreti 21.750 TL oldu.

        Toplu sözleşmede işçi ücretlerinin 2023 yılı ikinci yarısında yüzde 15, 2024 yılında ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında artırılması öngörüldü. Enflasyon bu oranları aştığında aradaki fark bir sonraki 6 aylık zamma yansıtıldı. Böylece 2023’ün ikinci 6 aylık döneminde yüzde 15, 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 32,57, ikinci 6 ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ocak ayında ise sadece geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtıldı.

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        Bu artışların sonucunda 2023 yılı ocak ayı itibarıyla 21.750 TL’ye çekilen en düşük işçi ücreti şu an itibarıyla 43.737,47 TL’ye geldi. Bu tutar, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçileri kapsıyor. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin ücreti söz konusu tutarın altında bulunuyor.

        İŞÇİ SENDİKALARI NE İSTİYOR?

        TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ kamu çerçeve protokolü için işverene ortak teklif verdi. Sendikalar ilk olarak günlük en düşük brüt çıplak ücretin 1.800 TL’ye çekilmesini, bu tutarın üzerine her bir hizmet yılı için ücretlere günlük net 15 TL kıdem zammı ilave edilmesini talep ettiler. Sendikaların talebinin kabul edilmesi halinde en düşük brüt ücret önce 54.000 TL’ye çıkacak, bunun üzerine aylık 450 TL ilave edilecek.

        Sendikalar, bu şekilde belirlenmiş tutara birinci yıl birinci altı ayda yüzde 50 oranında, takip eden 6’şar aylık dönemlerde ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını talep ettiler. Altı aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25’i aşarsa aşan kısmın tamamının bir sonraki 6 aylık dönemde ücret zammına ilave edilmesini, bu şekilde belirlenen ücret zammına ayrıca yüzde 10 oranında refah payı ilave edilmesini istediler.

        MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ YAKLAŞIYOR

        Memurların 2026 – 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmesi ağustos ayında imzalanacak. Kamu işçileri ile yapılacak toplu iş sözleşmesi memurların toplu sözleşmesi için de gösterge niteliği taşıyor.

        2023 yılı mayıs ayında en düşük kamu işçisi ücreti 21.750 TL olarak belirlenince, hükümet toplu sözleşmeden bağımsız olarak temmuz ayından geçerli olmak üzere memur maaşlarına seyyanen 8077 TL zam yaparak en düşük memur maaşını 22.000 TL’ye çıkartmıştı.

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        #Kamu işçisi
        #kamu çerçeve protokolü
        #Türk-İş
        #Hak-İş
        #Vedat Işıkhan
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