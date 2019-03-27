İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları



- "(İstihdam Seferberliği 2019) İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in Mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik"

- "(İşsizlik rakamları) İş gücüne katılım, istihdam rakamlarımızı değerlendirdiğinizde 2018 yılı olabildiğince iyi bir noktada tamamlanmıştır. Bunun da en bariz ifadesi yeni ekonomik programda 2018 için öngörülen işsizlik oranı yüzde 11,3'tü biz 11'de tamamladık"