Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İstihdam odaklı yeni yükseköğretim programları mesleki yetkinlikleri artıracak

        İstihdam odaklı yeni yükseköğretim programları mesleki yetkinlikleri artıracak

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) programların oluşturulması ve uygulamalı eğitimlerin yürütülmesinde sektör temsilcilerinin katılımı sağlanarak üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki yetkinlikleri artırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstihdam odaklı yeni yükseköğretim programları mesleki yetkinlikleri artıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kalite ve sonuç odaklı yönetim anlayışıyla ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, evrensel bilgi üretimine katkı sunacak yetkinlikte akademik kadrolar ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedef alan, uluslararası öğrenciler ve alanında başarılı akademisyenler için üniversiteleri çekim merkezi haline getirecek, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

        Yükseköğretim kontenjanlarının, üniversitelerin kapasiteleri ölçüsünde, sektörel işgücü arz ve talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu şekilde, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenmesi sağlanacak.

        REKLAM

        Mezunların istihdam durumlarının takibinin yapılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yazılım çalışmaları tamamlanacak. Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu yılda en az 1 defa toplanacak.

        Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki yetkinliklerinin artırılması adına, sektör temsilcilerinin katılımıyla programların oluşturulması, yeterliliklerin belirlenmesi ve uygulamalı eğitimlerin sektörle birlikte yürütülmesi sağlanacak.

        Bu kapsamda, yeşil dönüşüm ile sağlık ve tarımda dijitalleşme başta olmak üzere yeni programlara öğrenci alımı yapılacak.

        Mezunların işgücü piyasası performansları düzenli takip edilerek ilgili göstergelerde üniversitelerin gelişimlerinin izlenmesi sağlanacak, Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi Programı'nın iyileştirme çalışmaları sürdürülecek.

        Yükseköğretim öğrencilerinin, ihtiyaç duyulan alanlarda en az 1 dönem uygulamalı eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

        - Yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik programlarının sayısı artırılacak

        REKLAM

        Türkiye'nin, nitelikli uluslararası öğrenciler ile akademisyenler için çekim merkezi haline getirilmesi hedefiyle, yabancı dilde eğitim veren programların niteliğinin yükseltilmesi için belirlenen kriterler, gözden geçirilerek geliştirilecek.

        Üniversitelerin uluslararası öğrenci kabulünde, sadece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın esas alınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

        Üniversitelerin yurt dışındaki yetkin üniversitelerle ortak doktora programları açmaları teşvik edilecek, tanınırlığı yüksek ve uluslararası sıralamalarda yer alan üniversitelerle ortak doktora programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

        Üniversite kampüslerinin sürdürülebilir ve iklim dostu alanlara dönüştürülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla alternatif finansman yöntemlerine yönelik işbirlikleri geliştirilecek.

        Üniversitelerin dijital dönüşümünde ve dijital yayın alımlarında mükerrer harcamaların önlenmesine yönelik yerli, milli ve merkezi yazılıma öncelik tanıyan çalışmalar tamamlanacak.

        REKLAM

        Yükseköğretimde hedeflenen dijital dönüşüm doğrultusunda, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında yükseköğretim programlarının sayısı artırılacak.

        Yükseköğretimde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi hedefiyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında meslek yüksekokullarının müfredatları, kurum tarafından yayımlanan standartlar ve yeterlilikler çerçevesinde güncellenecek.

        - Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modelleri geliştirilecek

        YÖK ve üniversitelerde, veriye dayalı politika geliştirme süreçlerinin ve büyük veri kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle, üniversitelerin performans göstergeleri kapsamında güncel verileri takip edilerek performans değerlendirme raporları belirli aralıklarla paylaşılacak.

        Bu doğrultuda, Üniversite İzleme Kriterleri modülünün geliştirilmesi sağlanacak ve elde edilen verilerin raporlanması sürdürülecek.

        Alan bazlı eşleştirmeler aracılığıyla yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini artırmaya yönelik modeller geliştirilecek, üniversitelerin alan bazlı çalışmalarını değerlendirebilecek sistemler üzerinde çalışmalar yürütülecek.

        "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında performans değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak uygulama sonuç raporu hazırlanacak, kriterler güncellenerek izleme ve değerlendirme sistemleri güçlendirilecek.

        Üniversitelerin akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinin alt sınırının merkezi olarak belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacak.

        Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modellerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Habertürk Anasayfa