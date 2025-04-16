İsteğe bağlı sigorta ile kimler emekli olabilir?

İşçi, memur veya kendi adına bağımsız çalışanlar zorunlu sigortalı sayılır. Bu kişiler prim günü, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını yerine getirerek emekli olabilirler.

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Sigortalı bir işte çalışmayan, ayda 30 günden az çalışan veya sigortalı çalışmayı bıraktığı için prim günü eksik olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olabiliyorlar.

İsteğe bağlı sigorta primi, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden ödenir. Kazancın ne kadar olacağı sigortalının kendisi tarafından belirlenir. Primler genel olarak asgari ücret üzerinden yatırılıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden yatırılan isteğe bağlı sigorta primi 1 gün için 277,39 TL, 30 gün için de 8.321,76 TL’dir.

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2008 yılına kadar isteğe bağlı sigorta primini 4/a statüsünde ödemek ve bu şekilde daha az primle ve daha erken emekli olunabiliyordu. Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında yatırılan primler 4/b statüsüne sayılmaya başlandı.

Sigortalı çalışmaya 2008’den önce başlayan ve birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıllık (2520 günlük) hizmet süresi içinde en fazla hangi statüde çalışmışlarsa o statünün kurallarına göre emekli olabiliyorlar. Hizmet süresinin tamamında veya son 7 yıllık hizmet süresinin çoğunluğunda isteğe bağlı sigorta primi ödemiş olanlar BAĞ-KUR statüsünde, yani daha fazla primle emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, daha önce 4/a (SSK) statüsünde çalışmış olanların SSK’dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık hizmet süresinde isteğe bağlı sigorta priminin 1260 günü aşmaması gerekir. Aksi takdirde 4/b statüsünün gerektirdiği koşulları sağlamadan emekli olamazlar. Bu durumda emeklilik tarihleri gecikebilir. SSK’DAN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN SON 7 YILA DİKKAT REKLAM İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için, doğru zamanda 4/a’ya geçiş yapmalı. Örneğin, ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinde olan kişi SSK statüsünde 3600 günle emekli olabilir. Bu sürenin dolmasına 3,5 yıl (1260 gün) kala isteğe bağlı sigortayı bırakıp 4/a statüsünde çalışmaya başlayan kişi 1260 gün bu statüde çalışırsa 3600 günden emekli olur. Ancak, son 7 yıllık süre içinde isteğe bağlı sigorta primi daha fazla olursa bu kez emeklilik için 3600 gün yerine 5400 günü tamamlamak zorunda kalır.

İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan bir kişi 4/a statüsünde 4500 günle, 4/b statüsünde ise 5400 gün ile emekli olur. İsteğe bağlı sigorta yaptırmış kişi 4500 günün son 1260 günü 4/a stütüsünde çalışırsa 4500 günle emekli olabilir. Son 7 yılda isteğe bağlı sigorta süresi daha fazla olursa bu kez emeklilik için 5400 günü tamamlaması şartı aranır. EV HİZMETLERİNDE VE PART TİME ÇALIŞANLAR 4/A’DAN PRİM ÖDEYEBİLİR Ev hizmetlerinde çalışanlar ile aylık sigortalı çalışması 30 günden az olanlar e-Devlet’ten isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak prim ödediklerinde 4/a’lı sayılırlar. Bu kişiler isteğe bağlı sigorta primlerini takip eden ayın 20’sine kadar ödeyebilirler. Ev hizmetlerinde çalışanların yanı sıra herhangi sebeple ay içinde 30 günden az çalışanlar bu şekilde isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamladıklarında SSK statüsünden emekli olabilirler.

YURT DIŞINDA YAŞAŞANLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRAMAZ İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için aranan şartlar şöyle: REKLAM Türkiye’de ikamet etmek, Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşını doldurmuş bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na isteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak.