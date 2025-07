İstanbul Havalimanı yine "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi

Dünyanın önde gelen seyahat ve lifestyle dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketine katılan okurların oyları sonucunda İGA İstanbul Havalimanı, bir kez daha “Dünyanın En İyi Havalimanı” unvanına hak kazandı.

Uluslararası havacılık organizasyonlarının hem de dünya çapında seyahat severlerin beğenisini kazanan İGA İstanbul Havalimanı, geçen yıl da Travel and Leisure okurlarının oylarıyla birinci sıraya yerleşmişti.

Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan Travel and Leisure dergisinin ödül töreni, yayının da merkezi olan ABD’nin New York kentinde düzenlendi. İGA İstanbul Havalimanı’nın ödülü, Travel and Leisure dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e takdim edildi.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Törende konuşan Şengül, “İGA İstanbul Havalimanı olarak sunduğumuz hizmetlerin yalnızca operasyonel başarılarımızla değil, aynı zamanda kültürel açıdan da takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türk kültürünün; misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarının ötesine geçen hizmet anlayışıyla öne çıkması bizim için son derece kıymetli. Bu sayede yalnızca İGA’yı değil, aynı zamanda İstanbul’u ve ülkemizin zengin kültürel mirasını da uluslararası alanda temsil edebilmenin ve marka değerine katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” araştırmasında havalimanları; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.