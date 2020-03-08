08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak ve şubat ayını kapsayan dönemde; 2 milyon 360 bin 709'u iç hatta, 7 milyon 519 bin 8'i ise dış hatta olmak üzere toplamda 9 milyon 879 bin 717 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak seyahat etti.
İstanbul Havalimanı'nda yılın aynı döneminde 66 bin 649 sefer düzenlendi.
Ocak ile şubatta, iç hatta 16 bin 12, dış hatta 50 bin 637 uçuş bu havalimanından yapıldı.
Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen iç hat seferleriyle 21 bin 910 ton yük taşınırken dış hatta 250 bin 54 ton yük nakledildi.
271 BİN TON TAŞINDI
İki aylık dönemde toplam 271 bin 964 ton bagaj, kargo ve posta taşındığı belirlendi.
Bu yılın ocak-şubat ayında İstanbul Havalimanı'nda toplam 65 bin 800 ticari sefer düzenlendi. İç hatta 15 bin 605, dış hatta 50 bin 195 ticari sefer, havayolu şirketlerinin uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.
İstanbul Havalimanı, aralık, ocak ve şubat ayını kapsayan kış döneminde 15 milyon 159 bin 968 yolcuyu ağırladı. Bu dönemde iç hatta 3 milyon 564 bin 36, dış hatta ise 11 milyon 595 bin 932 kişi geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.
Kış döneminde hava trafiğinde yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan aralık, ocak ile şubatta toplam 101 bin 285 sefer icra edildi.
Bu dönemde yapılan seferlerin 24 bin 227'si iç hat, 77 bin 58'i dış hatta düzenlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!