Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın üçüncü mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisi Edirne istikametinde Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 karayolu Ankara yönünde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. Haliç Köprüsü'nde de her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

        TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kağıthane arasında her iki yönde trafik yoğun ilerliyor.

        Anadolu Yakası'na geçişte de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

        İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.17 itibarıyla yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Habertürk Anasayfa