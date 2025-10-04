Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da metruk yapı çöktü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 2 katlı metruk yapı çöktü

        İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da metruk yapı çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Fatih ilçesi Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapı, henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.

        Çalışmada, metruk yapının çöken kısmında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, yapının çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #metruk
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Habertürk Anasayfa