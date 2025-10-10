Habertürk
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Öktem cinayeti sonrası sosyal medyadaki çete paylaşımlarını inceledi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Öktem cinayetine ilişkin tutuklamaya sevk yazısında, "Daltonlar" ve "Gündoğmuşlar" suç örgütlerinin olay sonrası sosyal medyada peş peşe paylaşım yaparak cinayeti üstlendiklerine dikkat çekti

        Giriş: 10.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:26
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında savcı, olay sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlara vurgu yaptı. Yazıda, “maktul Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında eylemin Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü tarafından üstlenildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı” belirtildi.

        Savcı, her iki örgüte müzahir hesaplardan yapılan paylaşımlarda, cinayetin İspanya’da öldürülen Daltonlar suç örgütü yöneticisi Caner Kocar’ın ölümünün intikamı olarak gösterildiğini ifade etti. Sevk yazısında, paylaşımlarda “Casperlar” suç örgütü lideri olarak bilinen İsmail Atız (Hamuş Atız) ve “Çirkinler” suç örgütü lideri Zuhat Altunç’a da gönderme yapıldığına dikkat çekildi.

        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
