İstanbul barajlarında son durum nedir? 2 Mart baraj doluluk oranları
Türkiye, bu sene kış ayında baraj doluluk oranı açısından oldukça riskli bir süre geçirdi. Barajlardaki alarm seviyesindeki düşüklük, yağışların artması ile olumlu olarak değişmeye başladı ve halen İstanbul barajlarındaki olumlu seyir korunuyor. İşte, İSKİ verileriyle 2 Mart İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul barajlarındaki tehlike alarmları sona erdi ve iyi haberler gelmeye başladı. Su arzı açısından büyük hizmet veren İstanbul barajlarında seviye oldukça yükseldi. İşte, güncel İSKİ verileriyle 2 Mart Cumartesi baraj doluluk oranı..
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2 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,26 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,3 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
1 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 71,93
Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26
Darlık Barajı yüzde 89,06
Istrancalar Barajı yüzde 54,67
Kazandere Barajı yüzde 60,44
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Elmalı Barajı yüzde 89,54
Ömerli Barajı yüzde 87,93
Pabuçdere Barajı yüzde 59,49
Sazlıdere Barajı yüzde 56,64
Terkos Barajı yüzde 73,53