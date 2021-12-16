İşsizlik maaşı zammı ne kadar? 2022 İşsizlik maaşı belli oldu mu?

2022 Asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte memur, emekli, işsizlik ödeneği gibi pek çok maaşa gelecek zam da aşağı yukarı belli olmaya başlayacak. Gelecek sene işsizlik maaşına gelecek zammın öncesinde işsizlik maaşının şartları araştırılmaya başladı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretten etkilenecek maaşları yazdı. Kıvanç'ın haberine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınan işsizlik ödenekleri işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. En yüksek işsizlik ödeneği tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak işsizlik ödenekleri de aynı oranda artacak. Mevcut işsizlerden, son dört aylık ortalama brüt ücreti 7 bin 150 liranın üzerinde olup da tavan uygulaması nedeniyle 2 bin 862 TL işsizlik ödeneği alanlar, yeni yıldan itibaren daha yüksek ödenek alabilecekler.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İŞKUR'a göre Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödeneği denir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI

İŞKUR'da belirtilen işsizlik ödeneği şartları şöyle:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

2021 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 3.577,50 1.431,00 10,86 1.420,14 Son 4 Ay 4.100 TL ile Çalışan 4.100,00 1.640,00 12,45 1.627,55 Son 4 Ay 7.500 TL ile Çalışan 7.500,00 2.862,00 (*) 21,72 2.840,28 (*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL'dir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL KESİLİR?

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.