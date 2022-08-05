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İşsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatar? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik maaşı yatıyor. İşsizlik maaşı için iş sözleşmesinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve hangi gün yatar? İşte işsizlik maaşının başvuru şartları...

05.08.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ülkemizde bireyleri ve toplumu bir nebze de olsa rahatlatan en önemli can simidi işsizlik sigortası. İşsizlik maaşından yararlanabilmesi için kişinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatar? İşte işsizlik maşı ile ilgili detaylar...

  • İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

  • İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    - Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, işszilik sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    - Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    - Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

  • İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

    İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

  • İŞSİZLİK MAAŞI NEREYE YATIRILIYOR

    İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yetkisi bulunuyor. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT Bank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabiliyorlar. 

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