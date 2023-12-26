İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2024 işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek?
Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammında son dönemece girildi. Bu hafta içinde belli olması beklenen yeni asgari ücret ile beraber bazı ekonomik kalemler de zamlanacak. Bu bağlamda 2024 yılı en düşük ve en yüksek işsizlik maaşları da netleşecek. İşte, "İşsizlik maaşı kaç TL olacak? 2024 işsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı oranı için geri sayım sürüyor. Asgari ücrete gelecek zammın ardından pek çok kıdem tazminatından staj ücretine kadar pek çok kalem artacak. Peki, 2024'te işsizlik maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, konuya dair detaylar...
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GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.
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2024'TE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2024 asgari ücret zammına göre yeni işsizlik maaşı da belli olacak. Henüz asgari ücrete yapılacak zammın açıklanmaması sebebiyle işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı. Asgari ücret belirlendiğinde haberimiz güncellenecek.
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YENİ İŞSİZLİK MAAŞI TAHMİNLERİ
Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda en düşük işsizlik maaşının 7188 TL; en yüksek ise 14.377,5 olması bekleniyor.
Yüzde 40 zam olması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7455 liraya en yüksek işsizlik maaşının ise 14.910 TL'ye yükseleceği öngörülüyor.
Asgari ücret zammının yüzde 50 oranında zamlanması halinde ise; en düşük işsizlik maaşının 7.987,5 TL en yüksek işsizlik maaşının da 15.975 liraya artacağı tahmin ediliyor.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.