YENİ İŞSİZLİK MAAŞI TAHMİNLERİ

Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda en düşük işsizlik maaşının 7188 TL; en yüksek ise 14.377,5 olması bekleniyor.

Yüzde 40 zam olması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7455 liraya en yüksek işsizlik maaşının ise 14.910 TL'ye yükseleceği öngörülüyor.

Asgari ücret zammının yüzde 50 oranında zamlanması halinde ise; en düşük işsizlik maaşının 7.987,5 TL en yüksek işsizlik maaşının da 15.975 liraya artacağı tahmin ediliyor.