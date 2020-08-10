Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, haziran ayında 47,5 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53,0 düzeyinde gerçekleşti ve son beş ayda ilk kez eşik değer 50,0’nin üzerine çıktı. Söz konusu veri, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.
Yılın ikinci çeyreğinde Covid-19 kaynaklı olarak yaşanan sert daralmaların ardından temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesi, Türk imalat ihracatının beşte birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı.
Fransa, İspanya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de üretim büyüme kaydetti. Hollanda’da imalat sanayi üretimi gerilemeyi sürdürdü, ancak bu gerileme beş aydır devam eden daralma trendinin en düşük oranında gerçekleşti. ABD’de ekonomik faaliyetler büyüme kaydetti. Ancak bazı eyaletlerin artan Covid-19 vaka sayısına yönelik endişeler nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye sokması, büyümenin ılımlı kalmasına neden oldu.
ÇİN GÜÇLÜ BÜYÜME TEMPOSUNU SÜRDÜRDÜ
Orta Doğu’da karmaşık bir görünüm dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar’da talep koşullarının iyileştiği gözlenirken Suudi Arabistan ve Lübnan’da ekonomik aktivite azalma kaydetti. Covid-19 salgınının yaygın bir şekilde devam ettiği Latin Amerika, üçüncü çeyreğin başında da zayıf seyrini sürdürdü. Ekonomik aktivite Meksika ve Brezilya’da azalmaya devam ederken, Kolombiya’da artış gösterdi. Çin üst üste üçüncü ay genişleme kaydetti ve güçlü büyüme temposunu sürdürdü. Diğer BRIC ülkelerinden Rusya’da ekonomik aktivite güçlü artış sergilerken, Hindistan belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Covid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarları toparlanmaya devam etti. Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın, imalat sektörünün talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi. Öte yandan dünyanın bazı bölgelerinde virüs vakalarının arttığına ilişkin veriler mevcut toparlanmaların kırılganlığına işaret ederken, her an devreye sokulabilecek yeni kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor.” dedi
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