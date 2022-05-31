İŞKUR güncel ilan sayfasını sizler için haberimizde derledik. İŞKUR personel alımı şartları değişiklik göstermektedir. Aranan koşullar ve KPSS sınavı gerekip gerekmediği iş tanımına göre değişmektedir. İŞKUR sayfasında iş hakkında tanım, nitelik ve istenen özellikler gibi bir çok konu da belirtilmektedir. İşte, 7.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan sayfası...