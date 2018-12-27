39 ilçede dağıtılacak

27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre "Damlacık" adlı çocuk kitabı ile su kullanma bilincini, ana sınıflarından başlayarak geliştirmeyi amaçlayan İSKİ, kitabı üçüncü kez bastırmak için yeni ihale açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kitabın telif haklarını satın alan İSKİ, 2017 yılında 115 bin, 2018'de ise 85 bin adet "Damlacık" bastırdı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, İSKİ tarafından bastırılan "Damlacık" kitabı, ilkokulların anasınıflarına ücretsiz dağıtılmak üzere 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtılıyor.
2017 yılında yapılan 115 bin adetlik basılan "Damlacık" kitabının ihalesini, 187 bin 450 liraya Martı Ajans üstlenmişti. Geçen yıl yapılan ve 85 bin adet kitap basılan ihaleyi de, 185 bin 600 TL'ye yine Martı Ajans üstlenmişti. İSKİ'nin açtığı üçüncü ihale ise 23 Ocak 2019 tarihinde yapılacak ve söz konusu çocuk kitabından 160 bin adet basılarak 39 ilçeye dağıtılacak. Kitabın 39 ilçeye nakledilmesi işi de ihale kapsamında yapılacak.
DAMLA'NIN SERÜVENİ
Piyasada 7-8 TL'ye satılan "Damlacık" kitabının tanıtım yazısında şöyle deniyor:
"Avucuna düşen yağmur damlasının nereden geldiğini merak ediyor musun? Damlacık, bazen kardan adam olup çocukları eğlendiriyor; bazen bulut olup yeryüzünü geziyor; bazen de açık denizlere çıkıyor. Haydi, istersen bu yolculuğa sen de katıl..."
GÜLSÜM CENGİZ KİMDİR?
Çocuk kitapları ile tanınan Gülsüm Cengiz, 1949 Isparta-Sütçüler doğumlu. İstanbul İlköğretmen Okulu'nu bitiren Cengiz, Balıkesir ve İstanbul'da 14 yıl öğretmenlik yaptı. 1980'de yayıncılık alanına geçiş yapan Cengiz 1988'de arkadaşlarıyla Demet Yayınları'nı kurdu. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazan ve çocuk sayfaları hazırlayan Cengiz'in ilk şiirleri 1983'te Varlık dergisinde yayımlandı. İngilizce'den çocuk öykü ve masalları da çeviren, ansiklopedi editörlüğü, çocuk dizisi editörlüğü, televizyon programları yapımcılığı ve metin yazarlığı yapan Cengiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Cengiz'in yayınlanmış 4 şiir, 2 tiyatro oyunu, 2 antoloji, 80 çocuk ve gençlik kitabı bulunuyor.
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